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Дождь со снегом идет в Карелию

Новости. Погода
14:46, 10 Мая 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Синоптики предупредили о приближающемся похолодании в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" опубликована метеорологическая карта.

"На спутниковых снимках появился виновник холода и мокрого снега 12 мая в Петрозаводске - атмосферный фронт окклюзии циклона "Бритта, - объясняется в паблике. - На снимке фронт показан красной линией, а Петрозаводск отмечен красной точкой вверху справа".

На карте видно, что малооблачная погода, сохранится и 11 мая.

"Завтра, 11 мая, ветер сменится на южный и потеплеет до +17 градусов, - сообщается в паблике. - А вот 12 мая Карелия будет в зоне фронта, температура воздуха ожидается в пределах +1...+4 градусов с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, не исключено формирование временного снежного покрова".

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Комментарии

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новый
2020-05-10 15:14:11
Да пофиг, успеем.
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