Дождь со снегом идет в Карелию

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" опубликована метеорологическая карта.

"На спутниковых снимках появился виновник холода и мокрого снега 12 мая в Петрозаводске - атмосферный фронт окклюзии циклона "Бритта, - объясняется в паблике. - На снимке фронт показан красной линией, а Петрозаводск отмечен красной точкой вверху справа".

На карте видно, что малооблачная погода, сохранится и 11 мая.

"Завтра, 11 мая, ветер сменится на южный и потеплеет до +17 градусов, - сообщается в паблике. - А вот 12 мая Карелия будет в зоне фронта, температура воздуха ожидается в пределах +1...+4 градусов с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, не исключено формирование временного снежного покрова".