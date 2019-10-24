Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии

Дрессировщик цирка-шапито "Аншлаг" Руслан Солодюк рассказал, что будет с медведем, который напал на него во время представления в Олонце.

Дрессировщик Солодюк рассказал на "Пятом канале", какая участь уготована старому цирковому медведю, который напал на него во время представления в Олонце.

"Медведь у меня уже старенький, он уже взрослый, и у него с суставами проблемы, - рассказал Солодюк. – Лечимся, даем лекарства – три месяца даем лекарства, три месяца обязательно надо перерыв делать. Как раз этот перерыв пришелся на осень, а здесь как раз осеннее обострение. Боль в суставах. Он присел на трюк, у него заболело. Мы его быстро завели... Он успокоился, он сам испугался. Сейчас ищем место ему. В прошлом году были варианты сдать его на затравку, но мы этим не занимаемся, надо хорошее место, чтобы он жил, мы его будем дальше кормить. Он будет доживать. Ищем место ему".

Происшествие случилось вечером 23 октября в Олонце. На кадрах, сделанных из зала, видно, как в процессе исполнения номера зверь послушно выполняет требования циркача, а затем внезапно накидывается на мужчину и валит на пол.