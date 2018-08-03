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Новости. Общество
19:10, 03 Августа 2018
фото: Мария Максакова/Евгения Гусева/КП

Другое лицо: Садальский показал, как Максакова выглядела до пластических операций

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Популярный актер и блогер Стас Садальский выложил в своем Instagram снимки, которые показывают, что до пластических операций у оперной певицы Марии Максаковой было другое лицо.

"Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу – это истина, проверенная веками. Вопрос – зачем бежать от себя? - пишет актер под этими снимками в Instagram. - Была Мария, похожая на маму и папу – тонкая, субтильная, с европейскими чертами лица и изящной внешностью бабушки-аристократки по отцовской линии. Стала Марфой, похожей на многих, хотя, бесспорно, тоже красавицей. Мне нравится прежняя Маша, а вам?"


Мария Максакова после и до пластических операций/ www.instagram.com/stassadal


Мария Максакова с Романом Виктюком/ www.instagram.com/stassadal

Мария Максакова родилась в именитой семье, отмечает "Комсомольская правда". Ее бабушка была знаменитой певицей, народной артисткой СССР, в честь которой и назвали Машу. Ее мать -  известная 77-летняя актриса Людмила Максакова, а отец — латвийский немец Петер Андреас Игенбергс, не так давно умерший.

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