«Под зорким взглядом Моцарта» карельский бомонд насладился оперой

В Музыкальном театре Петрозаводска прошла премьера «свадьбы Фигаро».
В музыкальном театре Петрозаводска в воскресенье, 19 февраля, состоялась премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» по пьесе Бомарше.
Как рассказали в паблике Музыкального театра, в ролях Фигаро и Сюзанны были Вадим Мокин и Александра Королева. На сцене были другие артисты Музтеатра, хор и оркестр под управлением Михаила Синькевича, а также артисты балета театра.
Премьеру посетили многие представители бомонда Карелии — по словам очевидцев, среди зрителей были замечены правительственные чиновники.
Заметной фигурой на премьере оказалась Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко.
«Под зорким взглядом Моцарта прошел воскресный вечер в музыкальном театре. Слушали оперу „Свадьба Фигаро“», — написала свой отзыв на странице в соцсети омбудсмен.
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