Дуров увидел в Apple опасность и призвал перейти на Android

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler.

По его словам, такие действия IT-гигантов гораздо опаснее для свободы слова, чем цензура в соцсетях. Своим мнением Дуров поделился в Telegram-канале, передает Лента.ру.

По словам Дурова, нет гарантии того, что подобного не произойдет с Telegram. "Apple является более опасной из двух [операционных систем], потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK (формате, который позволяет установить и открыть приложение, минуя его скачивание с официального магазина — прим. "Ленты. ру")", — пояснил создатель мессенджера.

Он также призвал использовать Android вместо iOS для сохранения свободного доступа к потоку информации. Как отметил руководитель Telegram, его компания в настоящее время разрабатывает многофункциональное веб-приложение, работающее в браузере Safari.

Ранее компании Google и Apple удалили из магазинов приложение Parler, в котором, согласно заявлению IT-гигантов, появились призывы к насилию. Сервисы заявили, что вернут приложение на свои площадки, если его руководство изменит правила модерации.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.