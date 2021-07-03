Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

В Муезерском районе грузовик Scania столкнулся автомобилем «ГАЗ», машины улетели в кювет и загорелись.

По сообщению в Госавтоинспекции Карелии, 3 июля около 17:00 на 130 км федеральной дороги «Кола» в Муезерском районе 29-летний водитель грузового автомобиля Scania допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ». Машины съехали в кювет и загорелись.

В результате ДТП погибли водитель грузовика и 48-летний пассажир автомобиля «ГАЗ». Травмы получил 41-ий водитель автомобиля «ГАЗ».

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Муезерском районе.