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Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:15, 28 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Муезерском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье, 27 июня, около 17:30 на 12км + 90м региональной автодороги «Тикша - Реболы» водитель лесовоза Volvo с полуприцепом съехал в кювет и перевернулся.

Водитель, 46-летний мужчина, получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, на трассе в Лоухском районе столкнулись грузовик и Lada Granta, водитель легкового автомобиля погиб.

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