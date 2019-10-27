Два человека погибли в страшном ДТП в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария в результате столкновения двух автомобилей и возгорания одного из них произошла накануне в Медвежьегорском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла в субботу, 26 октября в Медвежьегорском районе на 582.05 км федеральной трассы "Кола".

В 18.50 часов 20-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Daewoo Nexia.

На месте происшествия, до приезда скорой помощи, скончались водитель Daewoo Nexia и 62-летняя пассажирка Renault Duster.

Водитель Renault Duster и его 62-летний пассажир госпитализированы в Медвежьегорскую районную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.