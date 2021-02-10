Два человека умерли от COVID-19 за сутки в Карелии

Оперштаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о двух смертях от коронавируса, зафиксированных в течение минувших суток.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Олонца 1946 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Повенец 1938 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, информирует оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса в Карелии скончались 262 человека. Такова официальная статистика, цифры которой приведены на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки.