В Карелии коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе граждан, заболевших COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 178 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Выздоровели еще 203 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6190,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2734,4 случая, по Северо-Западу – 4816,2, информирует оперативный штаб.