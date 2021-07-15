Два монаха Валаамского монастыря в Карелии попали в реанимацию из-за ковида

Братия православной обители обратилась к верующим с просьбой о молитве.

Два монаха Валаамского монастыря в Карелии попали в реанимацию из-за коронавируса. Как пишет паблик православной обители, один из насельников находится сейчас в коме с поражением легких более 85% и подключен к аппарату ИВЛ.

«Просим вас присоединить к братским горячим молитвам свои усиленные молитвы о тяжелоболящих отцах. Все мы знаем силу молитвы по соглашению, и когда она совершается соборно, то объединяет сотни людей, разделенных в пространстве, и усиливается многократно», - говорится в обращении монастырской братии.