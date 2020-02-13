Два отдела мэрии Петрозаводска могут быть упразднены ради оптимизации

Упразднение двух отделов в администрации Петрозаводска позволит сократить штатную численность мэрии на три единицы.

Депутаты горсовета рассмотрят проект решения "О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 "Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа". Текст документа представлен на сайте Петросовета.

В пояснительной записке указано, что законопроект предполагает упразднение отдела расчетов и отдела исполнения бюджета, являющихся подразделениями управления бухгалтерского учета и отчетности комитета финансов администрации.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".