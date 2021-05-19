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Движение на трассе «Кола» перекроют на два часа

Новости. Общество
18:40, 19 Мая 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через реку Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В четверг, 20 мая, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе  Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия)

«В период с 11:10 до 13:10 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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