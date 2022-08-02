Двух пьяных матерей в Карелии отдали под суд, чтобы спасти жизни их маленьких детей

В администрации Костомукши на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 16 материалов о пьющих подростках и горе-матерях.

Как сообщается на сайте мэрии Костомукши, 3 августа на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 16 административных материалов.

По информации секретаря комиссии, основная часть правонарушений связана с неисполнением родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. В большинстве случаев причиной инцидентов был алкоголь. Причём, всё чаще злоупотребляют спиртными напитками женщины, у которых есть малолетние дети.

Так, в июле к административной ответственности были привлечены две матери, которые, находясь в сильном алкогольном опьянении, были не только не в состоянии присматривать за месячным малышом и двухлетним ребёнком, но и представляли прямую угрозу их жизни и здоровью. Смогут ли горе-матери дальше воспитывать своих детей, теперь решит городской суд, сообщается на сайте администрации Костомукши.

Среди правонарушений, совершённых подростками, выявлены случаи побоев, несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, распитие спиртных напитков и использование нецензурной брани в общественном месте.

Кроме того, комиссия рассмотрела материалы, касающиеся совершения заведомо ложного вызова специализированных служб, а также проживания без действующего документа удостоверяющего личность гражданина РФ.