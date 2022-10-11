«Двушки» подешевели, но подорожали «однушки»: сколько стоит аренда квартир в Петрозаводске

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Петрозаводске снизилась с начала года одновременно с ростом цен на однокомнатные.

Об этом говорят данные Карелиястата за январь и сентябрь 2022 года.

Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц в январе стоила в среднем около 15071 рубля в месяц, а в сентябре превысила 16043 рубля.

Цены на двухкомнатные квартиры, наоборот, снизились с 19335 рублей до 18658 рублей за месяц аренды.