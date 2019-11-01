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Новости. Общество
19:10, 01 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Джигурда вызвал Андрея Малахова на ринг

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Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок.

Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram, пишет издание "РИА Новости".

"Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!", – написал актер.

Причиной подобного поступка, как утверждает Джигурда, стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу.
 
При этом он пообещал "нокаутировать" Малахова за его "подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин".

В сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за его высказываний, прозвучавших в передаче "Прямой эфир". Телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Владимира Маругова.

Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Малахов, комментируя инцидент, выразил сожаление, что его слова неправильно поняли.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-01 20:28:42
Это Россия, детка. Побьют Малахова, и опять бухать сядут.
Беня
2019-11-01 20:04:22
Старый чекнутый рахит хочет себе травму чего-нибудь там, например позвоночника.
кир
2019-11-01 19:58:29
Никогда не смотрю их разборки. У всех их хватает подлянки. А мне то что?
бюджет
2019-11-01 19:54:55
Молодец Никита! Там есть и вечерние М., и дневные. И все это по телику показать, вот рейтинг будет у канала.
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