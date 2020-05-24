Единый налог на вмененный доход в Петрозаводске сократится в 2 раза

Администрация столицы Карелии планирует в 2 раза снизить ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов предпринимательской деятельности.

Это следует из проекта решения, направленного администрацией в Петросовет.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас применяется ставка ЕНВД в размере 15% величины вмененного дохода. Проектом решения предлагается понизить ставку до 7,5%.

На какие периоды планируется распространить эти меры поддержки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".