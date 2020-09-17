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Ефремов задумался о создании российского тюремного театра

Новости. Общество
21:30, 17 Сентября 2020
фото: © Михаил Терещенко / ТАСС
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Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявил о необходимости создания российского тюремного театра.

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, пишет РБК.

"Он высказал такую инициативу, что было бы неплохо создать такой театр. Это просто инициатива, никто никуда пока не обращался", – рассказал Мельников.

Секретарь ОНК Москвы заявил, что сейчас у Ефремова идут суды, но как только эти процессуальные моменты закончатся, то его инициативу вполне возможно реализовать.

"В хозотрядах в колониях есть возможности для творческой в том числе самореализации, проблем в этом нет", – сообщил Мельников.

Однако он отметил, что пока еще не было такого, чтобы создавался "какой-то прямо театр".

Напомним, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня этого года на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. По данным экспертизы, во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 

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