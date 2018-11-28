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Новости. Происшествия
12:51, 28 Ноября 2018

Египтянина без документов выдворят из Петрозаводска

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В Петрозаводске выявлен 27-летний гражданин Египта, который незаконно пребывал на территории РФ, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

В результате разбирательства было установлено, что иностранец въехал на территорию России 26 мая 2018 года на основании однократной визы, срок действия которой истек 12 августа.

Со слов гражданина Египта, в Россию он въехал с целью трудоустройства. Однако официально трудоустроен не был, работал без заключения трудового договора, близких родственников, места жительства на территории России не имеет, с заявлением о продлении срока действия визы, выдачи новой визы, разрешения на временное проживание, не обращался. В настоящее время иностранец не работает, денежных средств и источников дохода не имеет. Цель прибытия на территорию Республики Карелия объяснить не смог.

Суд Карелии постановил признать египтянина виновным в нарушении правил пребывания иностранным гражданином на территории РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворить за пределы России.

До административного выдворения за пределы РФ гражданин Египта помещён в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Республике Карелия.

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