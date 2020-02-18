"Эйфория" социальных предпринимателей ведет к "фатальным ошибкам", считает бизнес-омбудсмен в Карелии

Социальное предпринимательство, развитие которого в последнее время началось в Карелии, как и по всей России, сопряжено с рисками, которых пока не понимают многие представители этой сферы.

Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова в интервью, опубликованном на официальном сайте Национального института системных исследований проблем предпринимательства.

"Он, социальный предприниматель, исполненный эйфорией, по незнанию и при отсутствии опыта, может сделать много фатальных для себя и своего бизнеса ошибок", - пояснила бизнес-омбудсмен. Подробнее о рисках социального предпринимательства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".