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Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше

Новости. Происшествия
10:25, 27 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Реальная площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Суоярвском районе Карелии примерно в 1,5 раза больше той, что фигурирует в официальной отчетности республиканского министерства природных ресурсов и экологии. К такому выводу пришел руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, сравнив данные спутниковых снимков и карельского Минприроды.

«По данным министерства, этот пожар «в 18 часов 23 июля 2021 года локализован на площади 1600 гектаров». Однако на первом после этой даты безоблачном космоснимке Sentinel 2 хорошо видно, что реальная площадь, пройденная этим пожаром, существенно больше», – обратил внимание Ярошенко.


forestforum.ru

По его оценке, площадь внешнего контура пожара составляет примерно 2,4 тысячи гектаров.

«Этот пожар – пока самый опасный с начала 2021 года в Карелии, из-за которого пришлось эвакуировать жителей Найстенъярви – возник 14 июля около железной дороги. 18 июля Минприроды Карелии сообщило, что «в Суоярвском районе в Найстенъярвском лесничестве огонь охватил 600 гектаров. Десантникам-пожарным, специалистам МЧС, арендаторам (80 человек) удалось потушить все открытые участки горения. Угрозы Найстенъярви нет». В реальности уже 17 июля площадь пожара превысила 800 гектаров (что также подтверждается космоснимками Sentinel 2), а угроза Найстенъярви была – до пристанционной части поселка пожару оставалось пройти около километра. В результате вечером 18 июля пожар дошел до поселка, уничтожил некоторые постройки, а жителей пришлось срочно эвакуировать. Какую роль в развитии чрезвычайной ситуации сыграла недооценка реального масштаба пожаров и ложная информация о том, что «удалось потушить все открытые очаги горения», пока непонятно, очевидно, что это требует дальнейшего выяснения», – отметил лесной эколог.

Алексей Ярошенко особо подчеркнул, что пожар в окрестностях Найстенъярви затронул несколько осушенных торфяников общей площадью более трехсот гектаров, поэтому даже после его надежной локализации проблемы не закончатся – торф будет тлеть по меньшей мере до зимы.

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