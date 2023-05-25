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Экономист предрек серьезное укрепление рубля в ближайшее время

Новости. Экономика
20:30, 01 Июня 2023
фото: © sn-gazeta.ru

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Финансовый аналитик назвал время, когда доллар будет стоить 65 рублей.

Рубль будет потихонечку укрепляться, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Прогнозом по курсу он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, аналитик полагает, что в России будет улучшение ситуации по торговому балансу. Во-вторых, в последнее время идут разговоры о том, что Центральный Банк России может повысить ключевую ставку, отметил он.

«Это все сыграет в пользу рубля: и торговое сальдо, и разговоры о возможном повышении ключевой ставки. Это однозначно», — сказал Александр Разуваев

В пределах месяца, рубль может укрепиться до 77 за доллар, убежден экономист. «Я надеюсь, что мы придем к 75 за доллар, а, вообще, в этом году мы увидим 65 просто за счет того, что торговое сальдо будет улучшаться, дисконт на нашу нефть будет сокращаться. Я, вообще, считаю, что нефть будет повыше, если не будет повторения Lehman Brothers в Америке», — поделился он.

Однако, по мнению собеседника «Ленты.ру», такой прогноз возможен в случае, если не будет астрономической паники. Он не исключил, что может сыграть свою роль геополитический фактор.

«У нас люди так приучены, что, если что-то плохое происходит, надо покупать доллары. Мы не видели паники у обменников, когда два дня назад была атака беспилотников на Москву, но так или иначе эта история может повториться и повлиять на курс. В любом случае банки задерут котировки, а далеко не все меняют через биржу. Этот фактор может быть», — пояснил Разуваев.

Утром 1 июня на Московской бирже доллар торгуется по отношению к рублю на уровне 81, евро — 86,5.

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