Экономист: цены на автомобили в России будут падать

Экономист Вавилов предрек обвал цен на автомобили в России.

Автомобили на вторичном рынке активно дешевеют уже около месяца с пиковых цен в начале марта. От пиковой стоимости подержанный автотранспорт уже потерял не менее 10% и продолжает постепенно дешеветь. По ряду моделей снижение может достичь 25%, рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Причины этого, по мнению эксперта, — крайне большие аппетиты продавцов, выросшие за два года чуть ли не в полтора раза, а также банальное отсутствие спроса, в том числе и на кредиты. Так, за март количество автокредитов снизилось на 77% из-за резко возросших ставок и ухода с рынка западных автопроизводителей.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть. Сейчас рост цен спровоцирован дефицитом авто, но постепенно этот фактор начнет сходить на нет», — указывает Вавилов.

Если говорить об азиатских производителях, то здесь больше играли роль проблемы с логистикой и некоторый рост спроса в середине февраля из-за панических настроений у покупателей.

"Но в целом, если говорить об Азии, можно говорить о том, что с текущих цен новые автомобили вполне могут подешеветь еще на 10-15% — курс стабилизировался, логистика становится понятнее", — полагает экономист.

Европейские концерны, по словам Вавилова, также не будут задирать ценник после возвращения — им нужно компенсировать упавшую прибыль. С текущих, не совсем адекватных уровней цены могут опуститься как минимум на 25%.

Кроме того, рынок подержанных авто также ждет коррекция, которая, собственно, уже идет. Вместе с торгом в ближайшие месяц-два можно будет получить дисконт в 20% от текущей цены, заключил эксперт.