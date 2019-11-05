Экс-глава Олонца раскритиковал инициативу местных депутатов установить "единоначалие" в районах

Бывший руководитель Олонца Геннадий Степанов прокомментировал законодательную инициативу депутатов Совета Олонецкого района, которая "обезглавит" районы.

Депутаты Совета Олонецкого национального муниципального района внесли в Законодательное собрание Карелии законопроект " О формировании представительных органов власти....". Они предлагают, чтобы глава района и глава администрации района были "в одном лице". Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" экс-глава Олонецкого района Геннадий Степанов.

"Напомню, что сейчас глава района работает на неосвобожденной основе, т. е. на общественных началах, и нужен он для того, чтобы хоть как-то контролировать и направлять администрацию и ее главу. Но депутаты решили, что нам необходимо единоначалие, так сказать "твердая рука". При этом главу района не мы будем избирать, а депутаты района, которые сами избраны депутатами поселений. Вот такая у нас будет демократия. А поскольку закон будет республиканский, то естественно, что он будет распространен на все районы Карелии. Видимо депутаты посчитали, что уж если мы "под колпаком", то и вы, соседи дорогие, не лучше нас. Благородненько так", - пишет Геннадий Степанов.

Экс-глава Олонца надеется, что в Законодательном собрании республики вспомнят, что источником власти является народ.

"В Конституции РФ об этом однозначно сказано. Может они, депутаты, вспомнят об этом?", - вопрошает Степанов.