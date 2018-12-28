Экс-сотрудник "Кареллеспрома" пойдет под суд за махинации с лесом

В Карелии перед судом предстанет бывший сотрудник "Кареллеспрома", обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, с 2015 года по 2017 год начальник обособленного подразделения ПАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" разработал схему выполнения лесохозяйственных работ (посев леса, уход за молодняком и дополнение лесных культур) в Пудожском районе, при которой незаконно привлекал сотрудников участковых лесничеств к выполнению данных работ.

Оплата работ производилась через привлеченных индивидуальных предпринимателей, которые фактически данные работы не выполняли. В результате обвиняемый обратил в свою пользу более 590 тысяч рублей, выделенные "Кареллеспромом" для проведения работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УФСБ и УЭБиПК МВД.

В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.