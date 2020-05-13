Экспериментальный налог для самозанятых готовятся ввести в Карелии

Карелия может войти в число регионов, которые присоединились к эксперименту по изменению налогового режима.

Проект закона о введении на территории республики налога на профессиональный доход подготовлен Минфином Карелии по поручению главы республики Артура Парфенчикова и направлен в Заксобрание в качестве законодательной инициативы. Его рассмотрение планируется на ближайшем заседании карельского парламента.

Налог на профессиональный доход является специальным налоговым режимом для самозанятых граждан.

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