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Экспериментальный налог для самозанятых готовятся ввести в Карелии

Новости. Экономика
12:05, 14 Мая 2020
фото: Антон Вергун/ТАСС
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Карелия может войти в число регионов, которые присоединились к эксперименту по изменению налогового режима.

Проект закона о введении на территории республики налога на профессиональный доход подготовлен Минфином Карелии по поручению главы республики Артура Парфенчикова и направлен в Заксобрание в качестве законодательной инициативы. Его рассмотрение планируется на ближайшем заседании карельского парламента. 

Налог на профессиональный доход является специальным налоговым режимом для самозанятых граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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