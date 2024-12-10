Эксперт предупредил о скачке цен на новые автомобили в России

В начале 2025 года цены на новые автомобили в стране могут существенно вырасти.

Спрос на новые машины в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, при этом цены на автомобили, предположительно, вырастут на 10–15%. Об этом 11 декабря «Известиям» заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«После ухода с российского авторынка европейских, японских, корейских производителей и активной экспансии китайских брендов был удовлетворен не только отложенный, но и опережающий спрос россиян на новые авто, особенно с учетом специальных предложений от дилеров и автоконцернов, программ государственной поддержки», — отметил он.

Кроме того, ряд экономических факторов стимулировал россиян к покупке автомобилей в такие периоды — это ожидание роста утилизационного сбора и ключевой ставки Центробанка, уточнил эксперт. В связи с этим спрос на новые автомобили в начале 2025 года может сократиться на 10–20%, в зависимости от изменений ставки, утильсбора, курса валют и, соответственно, стоимости авто.

«Уже сейчас очевидно, что продажи новых авто в ноябре и декабре текущего года будут меньше, чем в сентябре и октябре. Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая, по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%. В теории, расширение ассортимента в сегменте новых авто, например, за счет появления в России Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo, позволит сдерживать цены, однако при низком спросе это продлится недолго», — заключил Тузов.