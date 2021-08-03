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Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете

Новости. Общество
20:30, 04 Августа 2021
фото: © freepik.com/prostoole

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Специалист сообщил, что должно насторожить покупателя во время приобретения товаров в Сети.

Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

«Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте „с акцией“ — это должно вас насторожить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — рассказал Хайретдинов.

Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение. «Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль», — добавил эксперт.

«Если же вы уже вступили в контакт с продавцами-мошенниками, кладите трубку или не отвечайте на их сообщения. Как учат шпионов: первое интуитивное действие — нужно остановиться и критически поразмыслить. Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и проанализируйте, что вас побудило это сделать, на чем вас подловили», — заключил Хайретдинов.

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