Эксперт рассказал, стоит ли ли сейчас покупать квартиры в Петрозаводске

Стоимость жилья в столице Карелии непрерывно растет.

По словам президента Гильдии риелторов Карелии Илья Политова, рост цен на жилье в конце 2022 года выглядит странным на фоне снижения спроса. Количество сделок у риелторов за прошлый год сократилось примерно на 20%, но цены все равно продолжали расти.

Политов в последнее время перестал делать какие-либо прогнозы, но на вопрос, надо ли сейчас покупать жилье, или лучше дождаться «лучших времен», отвечает однозначно:

— Я бы покупал сейчас, потому что никто не скажет, что будет. Завтра выступят по телевизору с каким-нибудь обращением… Это же не экономика сейчас работает, а политические факторы. В декабре было такое мнение у людей, что не надо покупать недвижимость или продавать, потому что в новом году что-то скажут и все изменится. И многие ждали этого перевалочного момента. Но когда начался январь, с 10 числа люди активно начали заниматься либо продажей, либо покупкой, потому что ничего не произошло, все осталось в прежнем режиме. А сейчас похожая ситуация…

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