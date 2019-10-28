Эксперт разоблачила мифы о женском оргазме

Сексолог и эксперт тренинг-центра Елена Бекман разобралась с самыми устойчивыми мифами об оргазме.

Миф №1. Женщина может получить оргазм исключительно от мужчины с большим пенисом. Полнейшее заблуждение. Поскольку оргазм женщины напрямую зависит от стимуляции клитора, то размер пениса особого значения не имеет, пишет "Главред".

Миф №2. Долгий брак всегда сводит на нет возможность женского оргазма. Здесь главное не лениться и уделять множество времени, чтобы разжечь былой огонь друг в друге. Ну и тогда снова волны оргазма будут накрывать дам регулярно.

Миф №3. Женский оргазм получается только при сексе в темноте. Оргазм никак не зависит от того, тратится ли электричество при сексе, или нет. Точнее, нет единого рецепта. Кому-то нравится видеть своего партнера во время секса, а кто-то предпочитает плести кружево фантазий.