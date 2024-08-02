Врач развеяла популярный миф о пиве

Гастроэнтеролог объяснила, что употребление пива не сделает из мужчины женщину.

2 августа отмечается День пива — любимого напитка миллионов. Несмотря на его популярность, вокруг пива ходит множество мифов. Некоторые уверены, что от пенного растёт живот, а другие считают, что оно делает мужчин женственными. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории «Гемотест» в беседе с Life.ru разобрала популярные мифы о хмельном напитке и дала развёрнутые ответы на самые животрепещущие вопросы.

По статистике Росалкогольрегулирования, в среднем жители России выпивают по 91 бутылке пива в год. Этот напиток пользуется огромной популярностью, но с ним связано множество мифов и заблуждений. Одни считают пиво почти целебным, другие уверены в его вреде.

Одна из самых распространённых страшилок утверждает, что пиво содержит женские половые гормоны, из-за которых у мужчин набухает грудь, а фигура становится похожей на женскую. Собеседница Life.ru пояснила, что это утверждение верно лишь отчасти. Она пояснила, что в пиве действительно присутствуют фитоэстрогены — растительные вещества, схожие с женскими гормонами эстрогенами. Однако их концентрация настолько мала, что серьёзно повлиять на гормональный фон они не могут.

«Во всяком случае, крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину. Но многочисленные научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — объяснила Екатерина Кашух.

Во всяком случае, крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину. Но многочисленные научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов

А вот появление характерного пивного живота совсем не является мифом. В 100 граммах пива содержится примерно столько же калорий, сколько в стакане сладкой газировки. Очевидно, что регулярное употребление таких напитков отражается на фигуре. Тем более что любители пива редко ограничиваются одним бокалом, добавляя к напитку калорийные закуски, такие как солёные орешки, копчёности и пицца. Учёные уже доказали, что безопасной дозы алкоголя не существует, и пристрастие к пиву — не исключение.

Безалкогольное пиво также не так безвредно, как может показаться. Многие считают, что благодаря содержанию витаминов и минералов оно полезно для здоровья. Однако даже в нём присутствует спирт, хоть и в небольших количествах. Эти напитки противопоказаны подросткам и беременным женщинам. Питательные вещества, содержащиеся в хмельном напитке, можно получить из других, более безопасных, продуктов.

Таким образом, мифы о пиве зачастую не имеют под собой реальных оснований. Умеренность и здравый подход к употреблению этого напитка помогут избежать негативных последствий для здоровья, резюмировала врач.