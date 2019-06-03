Эксперты: Как бороться с перфекционизмом в сексе

Эксперты по отношениям из США рассказали, какие меры могут помочь бороться с перфекционизмом в сексе.

Перфекционизм – убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование, изрядно портит человеку жизнь. Что касается секса в этом отношении, то человек уверен, что у него непременно должен быть оргазм, он должен удовлетворить партнера любой ценой, его тело до должно нравиться второй половине, пишут "Актуальные новости".

По словам специалиста Эллиота Коэна, исследования показывают, что около половины людей страдают от своих мыслей по этому поводу. Первый шаг в преодолении перфекционизма в сексе - осознание того, что он имеет место.



Следующий момент заключается в том, чтобы работать когнитивно, поведенчески и эмоционально для отказа от своих тревожных, пагубных требований недостижимого идеала. Эта работа включает в себя понимание, что нет уверенности, что все будет так, хочется. Это позволит резонировать с реальностью, вместо того, чтобы беспокоиться.



Второе важное условие – полюбить свое тело, отказавшись от желания быть воображаемым совершенством. Гораздо лучше направить свое внимание на наслаждение настоящим моментом.

"Медитация – это хороший способ отпустить перфекционистские требования. Это включает в себя направление сознания к дыханию или к приятному объекту и мягкое отталкивание всех вторгающихся мыслей. Это хорошая практика для обучения, как сосредоточиться на приятном сексуальном опыте, а не забивать свой ум навязчивыми мыслями", – отмечают эксперты.

Не менее важным условием является то, что не стоит отказываться от секса с партнером, заменяя другим способом получения удовольствия, это только усугубит положение дел. Важно и просто забыть об анализе, что не так в интимных отношениях.