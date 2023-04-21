Эксперты назвали уникальным проект восстановления иконостаса Успенской церкви

Исследования, проведенные специалистами Свято-Тихоновского университета, имеют большое значение для изучении истории иконописи не только Карелии, но и всей России.

В Петрозаводске прошла защита проекта восстановления иконостаса сгоревшей в 2018 году церкви Успения Пресвятой Богородицы. Проект подготовили специалисты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а помог в этом благотворительный фонд «Северный духовный путь». Как только было принято решение о воссоздании Успенской церкви, он открыл сбор пожертвований.

Напомним, средства на восстановление самого храма, который является объектом культурного наследия федерального значения, были выделены по госпрограмме Российской Федерации «Развитие культуры». Но, кроме того, требуется воссоздать и внутреннее убранство церкви. На эти цели направляют пожертвования, собранные фондом «Северный духовный путь». Такое решение принял Попечительский совет по восстановлению Успенской церкви. Его возглавляет глава Карелии Артур Парфенчиков, а сопредседателями являются митрополит Петрозаводский и Карельский Константин и игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

«На конкурсной основе была выбрана организация, Свято-Тихоновский университет, с ней был заключен контракт на подготовку проекта реконструкции иконостаса. Это первый этап работ по воссозданию утраченных икон. Специалисты представили объемный научный труд, включивший в себя технические, исторические, культурные исследования. Проект получил самую высокую оценку ведущих экспертов Карелии», - рассказал директор благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александр Лысенковский.

Специалисты восстановили схему живописной композиции иконостаса, подобрали аналоги и образцы для написания всех икон, в том числе и тех, которые не запечатлены на фотографиях. А также определили цветовые отношения и составы пигментов в цветовых колерах. Проект сопроводили научно-историческим и искусствоведческим обоснованием. Итоги представили на заседании экспертной группы Научно-экспертного Совета по культурному наследию Республики Карелия.

Начальник отдела научно-методической работы Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова (музей-заповедник «Кижи») Татьяна Незвицкая считает, что научные исследования, которые провели авторы проекта, выше всяких похвал.

«Мы увидели работу специалистов, которые понимают, что нужно не просто воссоздать иконостас, но изучить его историю, культуру, пласт за пластом. В результате исследования были сделаны очень интересные открытия. Мастера обратили внимание на каждую деталь в иконах, выявили новые сведения о кондопожской школе иконописи, которую ранее мы знали, но не были даны ее черты, не определен ареал охвата», - пояснила Татьяна Незвицкая.

Ранее уже сообщалось, что во время пожара в Успенской церкви одна из икон, Рождества Богородицы, была на реставрации, поэтому она сохранилась. Еще две иконы, связанные с храмом, хранятся в музее ИЗО и музее-заповеднике «Кижи». При этом проведенные авторами проекта исследования позволяют надеяться, что будут и другие открытия. Речь идет о 18 иконах, которые, как считают специалисты, в прошлом были частью убранства храма, но сейчас их местонахождение неизвестно. Это основа для дальнейшего изучения наследия мастерской так называемого кондопожского мастера иконописи XVIII века. Она была очень плодотворной, иконы этой мастерской находили не только в храмах Северо-Запада, но даже в Ярославле.

«Проделанная работа просто уникальна. Она дает огромный толчок историкам, искусствоведам, резерв для изучения этой страницы иконописи в России», - подчеркнула архитектор, реставратор, представитель Прихода Рождества Богородицы в Кондопоге Ирина Соболева.

Александр Лысенковский добавил, что в ближайшее время благотворительный фонд «Северный духовный путь» вынесет на рассмотрение Попечительского совета вопрос о заключении договора со Свято-Тихоновским университетом уже на написание икон для иконостаса Успенской церкви.