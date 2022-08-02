Эксперты не увидели в словах Шевчука дискредитации вооруженных сил

Психолингвистическая экспертиза показала, что Юрий Шевчук не дискредитировал ВС РФ.

Заключение психолингвистической экспертизы Института филологии и журналистики Нижнего Новгорода в пятницу приобщили к делу Юрия Шевчука во время суда в Уфе. Речь музыканта на концерте 18 мая в столице Башкортостана, согласно результатам экспертизы, не содержала негативную информацию о Вооруженных силах РФ, сообщил адвокат музыканта Александр Передрук во время заседания суда в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

«Мною было направлено обращение специалистам в области лингвистики и психологии для разъяснения вопросов, входящих в их профессиональные компетенции. Специалистами, а именно кандидатами психологических наук, доцентом кафедры теории прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского подготовлено комплексное психолингвистическое заключение специалистов», — сказал Передрук.

Как отметил адвокат, согласно указанному заключению, материал из выступления Шевчука не содержит публичные призывы и негативную информацию о Вооруженных силах РФ, включая негативную оценку их действий, а также в нем отсутствует негативная информация, выраженная в форме утверждения о фактах в отношении какого-либо лица.

Данное экспертное заключение суд приобщил к материалам дела. Следующее заседание по рассмотрению дела отложено на 16 августа для ознакомления защиты с материалами дела. Также в суд Санкт-Петербурга будет направлен запрос на предоставление видеосвязи для участия Шевчука в заседаниях в онлайн-режиме.

Сам Шевчук в пятницу не присутствовал на заседании суда. Ранее адвокат музыканта Александр Передрук сообщил ТАСС, что Шевчук, который живет и работает в Санкт-Петербурге, не планирует посещать заседания суда в Уфе.

Административный протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими после концерта группы «ДДТ», который прошел в Уфе 18 мая. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, административное дело было возбуждено из-за провокационных высказываний музыканта на концерте.