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Эксперты объяснили, лишатся ли россияне бюджетных вин из Италии и Франции

Новости. Экономика
15:53, 20 Января 2024
фото: Alexander Kuzmin / istockphoto

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Россиян предупредили о серьезном подорожании импортных вин.

В среднем цены на алкоголь в 2024 году вырастут на 10%, больше всего подорожают импортные недорогие вина. Однако это не значит, что с российского рынка исчезнут бюджетные французские, итальянские и испанские вина, считают опрошенные «РГ» эксперты.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, дефицита импортного вина на российском рынке в ближайшие год-полтора точно не будет, а скорее всего, и дальше.

Ставцев предупредил, что в начале текущего года стоит ожидать повышения цен на вино в районе 10%, что связано с инфляционной нагрузкой. Дальше, по его словам, на стоимость вина будет влиять повышение ставки акциза, которое запланировано на 1 мая 2024 года. Напомним, на тихие и игристые вина ставки должны вырасти более чем в три раза. Так, на вино акциз увеличится с 34 руб. до 108 руб. за литр, на шампанское — с 45 руб. до 141 руб. за литр.

«Это, конечно, приведет к росту цен. Но вино будет дорожать медленнее, чем другие товары, поскольку не относится к товарам первой необходимости. Цены в рознице точно не поднимут сразу на 30-50%, поскольку есть большие товарные запасы, купленные еще по низким ценам, и есть конкуренция между сетями. Кроме того, повышение в меньшей степени затронет российские вина, для которых предусмотрен механизм возврата акциза», — считает руководитель WineRetail.

Собеседник «РГ» напомнил, что с 1 августа 2023 года уже были повышены ставки ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 долл. за литр). Это заметнее всего отразилось на недорогих столовых винах. «Импорт при этом драматично не снизился. За 12 месяцев 2023 года в России было ввезено 300 млн литров тихого вина, сколько и в 2022 году», — подчеркнул Ставцев.

Конечно, по его словам, импортеры сейчас будут искать замену европейским винам в других странах, в том же ЮАР или Чили, чья продукция не уступает по качеству. «Те, кто захочет остаться в бюджетной ценовой категории, будут выбирать это вино. Те, кто хочет и дальше пить вина из Европы, будет тратить на это чуть больше денег», — заключил Александр Ставцев.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз не исключил, что на фоне повышения акцизов вино из Европы, которое стоило 400-500 рублей, может подорожать до 700-800 рублей.

«Даже с учетом подорожания, восстановление спроса, думаю, произойдет достаточно быстро. Основные потребители вина — это женщины, представительницы среднего класса. В месяц, по статистике, они покупают до 4-х бутылок вина. При таких объемах наценка не будет очень существенной», — отметил Дробиз.

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