Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Разрыв в доходах между богатыми и бедными россиянами за 19 лет заметно сократился.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала "Российской газете", что в 2000 году высокооплачиваемые работники получали примерно в 34 раза больше, чем низкооплачиваемые, а сейчас это уже 13 раз, пишет "Интерфакс".

Она констатировала, что на госпредприятиях этот разрыв еще меньше - примерно 10.4 раза. А на негосударственных предприятиях - 13,9 раза.

Егорова признала, что разрыв в доходах все еще очень велик, но есть тенденция к его сокращению. По ее мнению, можно и в будущем ожидать уменьшения этой разницы. В частности, потому что, после уравнивания минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом в 7 раз сократилась доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума (по оценкам Росстата, сейчас их не более 3%).

Во-вторых, растет промышленное производство, что повышает уровень занятости и создает новые рабочие места.

Кроме того, отмечает эксперт, на рынке труда наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. Приток молодой рабочей силы только начинается и в будущем можно ожидать конкуренцию работодателей за высококвалифицированные кадры, что приведет к дальнейшему росту зарплат.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.