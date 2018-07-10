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Новости. Общество
20:40, 10 Июля 2018

Эксперты подсчитали расходы России на одного футбольного болельщика ЧМ-2018

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Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 году.

На одного посетителя футбольных матчей мирового первенства в России было потрачено 4694 долларов, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, пишет news.mail.

Для сравнения на предыдущем футбольном первенстве в Бразилии расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили 1156 долларов. В ЮАР в 2010 г. потратили 726 долларов, во Франции (Евро-2016) — 711 долларов (данные приведены с учетом инфляции).

При этом билет на финал российского первенства стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы — 605 долларов.

К российскому чемпионату мира было подготовлено 12 стадионовв 11 городах России общей вместимостью 576 000 зрителей. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 116 млн. кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию спортивных объектов к чемпионату, по подсчетам CBRE, составила 4,2 млрд. долларов.

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