Эксперты посоветовали заниматься сексом, чтобы не набрать вес за зиму

Зима - это хорошее время для физнагрузок.

Повышение аппетита с приходом холодов в нас заложено природой, сообщает "Интерфакс". Однако умение сопротивляться древним биологическим инстинктам во многом и делает человека человеком.

Чтобы не набирать вес, эксперты советуют не просто ограничивать количество еды, но и скорректировать качественный состав питания, а также заниматься сексом.

Наступление сезона, когда на улицу выходить особо не хочется, –идеальное время для того, чтобы завести полезную привычку заниматься спортом. Физнагрузки, тот же фитнес или посещение бассейна, не только поднимут уровень гормонов счастья, но и, войдя за зиму в привычку, позволят вам круглый год сохранять здоровье и тела и духа. Более "ленивые", но тоже действенные альтернативы – сауна, массаж.