Эксперты прогнозируют рост цен на импортную обувь, бытовую технику, мебель и еду

Причиной подорожания товаров на российском рынке стало повышение стоимости морских грузоперевозок.

Эксперты РБК прогнозируют рост цен на импортную обувь, бытовую технику, мебель и еду. Как отмечает агентство, причиной подорожания этих групп товаров на российском рынке стало повышение стоимости морских грузоперевозок. К концу 2020 года она выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи долларов США за контейнер.

Источник РБК в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, пояснил, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем. Это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров.

Эксперты полагают, что сдержать рост цен могут перевозки альтернативными видами транспорта – в частности, железной дорогой, а также поиск новых поставщиков из других регионов, например, из Турции.