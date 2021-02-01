Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Арестованные за долги автомобили жителей Карелии снова выставили на продажу
Сегодня 15:59
Карелия названа в числе худших регионов по экологичности 12
Сегодня 10:54
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги
Сегодня 18:20
Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года 13
Сегодня 14:50
Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии 23
Сегодня 16:03

Эксперты прогнозируют рост цен на импортную обувь, бытовую технику, мебель и еду

Новости. Экономика
22:00, 01 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Причиной подорожания товаров на российском рынке стало повышение стоимости морских грузоперевозок.

Эксперты РБК прогнозируют рост цен на импортную обувь, бытовую технику, мебель и еду. Как отмечает агентство, причиной подорожания этих групп товаров на российском рынке стало повышение стоимости морских грузоперевозок. К концу 2020 года она выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи долларов США за контейнер.

Источник РБК в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, пояснил, что после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко возрос спрос на перевозки между этой страной и Китаем. Это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Кроме того, в ноябре Китай ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров.

Эксперты полагают, что сдержать рост цен могут перевозки альтернативными видами транспорта – в частности, железной дорогой, а также поиск новых поставщиков из других регионов, например, из Турции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»