Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего

Даже в высокий сезон можно сэкономить на перелете, купив билет на "правильное" время.

Эксперты сервиса изучили бронирования прошлого лета и выяснили, когда путешествия обходились дешевле всего.

Как оказалось, планирование отпуска на июнь позволило сэкономить на билетах по России до двенадцати процентов, за рубеж – до десяти. Самые выгодные тарифы авиакомпании предлагали на первую неделю июня, пишет издание "РИА Новости".



Так, например, в июне прошлого года средний чек на внутренние перелеты составлял семь тысяч рублей, тогда как в июле – восемь с половиной, а в августе – уже девять тысяч рублей.



Эксперты отмечают, что в первую очередь туристы могут сэкономить на перелетах по самым востребованным направлениям – в Москву, Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Сейчас билеты в эти города доступны в среднем за восемь тысяч рублей. Дороже всего стоит авиапутешествие в Крым – 11 тысяч рублей.

Кроме того, в июне можно недорого слетать за границу. Прошлым летом средний чек в это время составил 14 тысяч рублей, а в следующие месяцы вырос до 15,6 тысячи.

В этом июне самые недорогие зарубежные направления –Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Ларнака и Париж. Билеты туда обойдутся примерно в 17,6 тысячи рублей.



Из более отдаленных маршрутов следует рассмотреть для отпуска в первый летний месяц Сеул, Пекин, Дубай, Бали и Нью-Йорк. Причем выгоднее будет полететь в Дубай и Пекин –за 20 тысяч рублей, чуть дороже – в Сеул за 23 тысячи рублей. Авиабилеты в Нью-Йорк стоят 33 тысячи рублей, а на Бали – 45 тысяч рублей.