Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 05 Июня 2019
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего

Загрузка...

Даже в высокий сезон можно сэкономить на перелете, купив билет на "правильное" время.

Эксперты сервиса изучили бронирования прошлого лета и выяснили, когда путешествия обходились дешевле всего.

Как оказалось, планирование отпуска на июнь позволило сэкономить на билетах по России до двенадцати процентов, за рубеж – до десяти. Самые выгодные тарифы авиакомпании предлагали на первую неделю июня, пишет издание "РИА Новости". 
 
Так, например, в июне прошлого года средний чек на внутренние перелеты составлял семь тысяч рублей, тогда как в июле – восемь с половиной, а в августе – уже девять тысяч рублей.
 
Эксперты отмечают, что в первую очередь туристы могут сэкономить на перелетах по самым востребованным направлениям – в Москву, Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Сейчас билеты в эти города доступны в среднем за восемь тысяч рублей. Дороже всего стоит авиапутешествие в Крым – 11 тысяч рублей.

Кроме того, в июне можно недорого слетать за границу. Прошлым летом средний чек в это время составил 14 тысяч рублей, а в следующие месяцы вырос до 15,6 тысячи.

В этом июне самые недорогие зарубежные направления –Тиват, Бургас, Барселона, Прага, Ларнака и Париж. Билеты туда обойдутся примерно в 17,6 тысячи рублей.
 
Из более отдаленных маршрутов следует рассмотреть для отпуска в первый летний месяц Сеул, Пекин, Дубай, Бали и Нью-Йорк. Причем выгоднее будет полететь в Дубай и Пекин –за 20 тысяч рублей, чуть дороже – в Сеул за 23 тысячи рублей. Авиабилеты в Нью-Йорк стоят 33 тысячи рублей, а на Бали – 45 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание

Аналитика

Сегодня 14:54
Обществоведение
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 2
Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
Сегодня 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
Сегодня 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»