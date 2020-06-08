Эксперты включили Карелию в список регионов-лидеров по снятию запретов с бизнеса после эпидемии

Республика Карелия вошла в число регионов, которые признаны наиболее активными по снятию ограничений на работу различных сфер бизнеса, действовавших из-за пандемии коронавируса.

Таковы итоги исследования, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в котором содержится анализ уровня открытости бизнеса и эффективности стратегии возобновления деятельности в регионах России на 7 июня.

Вместе с Карелией в списке субъектов, наиболее активных по открытию бизнеса и предприятий, оказались Сахалинская область и Севастополь.

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