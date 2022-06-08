Спикер парламента Карелии принимает участие в XXV Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Как сообщает на своей странице в соцсети спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, инвестиционный портфель Карелии в ходе ПМЭФ-2022 продолжает расти! Группа компаний «Медскан» создаст в Петрозаводске многопрофильный семейный медицинский центр. Предполагается, что объем капитальных вложений «Медскана» составит 1 млрд рублей.

Республика в свою очередь окажет проекту поддержку в форме предоставления в долгосрочную аренду земельных участков, получения инвестиционного налогового кредита, применения льготных режимов и иных мер господдержки, предусмотренных федеральным законодательством и региональными законами.

Кроме того, по словам Шандаловича, сегодня же на форуме подписано еще несколько соглашений, направленных на развитие строительной и транспортной отраслей в Карелии. В частности, Сбербанк заключил трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве с правительством Карелии и строительной компанией «Специализированный застройщик «Равновесие».

«Планируется реализация инвестиционных проектов, прежде всего по строительству нового комфортного жилья в рамках комплексного освоения новых территорий, а также расселения граждан из аварийного фонда. Строительная компания получит полный спектр банковских услуг, в том числе планируется проектное финансирование строительства в размере 7 млрд рублей, комплексное обслуживание счетов, возможность эффективно размещать временно свободные финансовые ресурсы. Сбербанк предоставит современные банковские технологии управления средствами и продуктами, повысит операционную эффективность компании за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий. В целом предусмотрено широкое информационное и консультационное взаимодействие», - сообщил председатель Заксобрания Карелии.

Ранее Карелия подписала соглашения о сотрудничестве в области горной промышленности, судостроения, охране природы и экологии.

Элиссан Шандалович уверен, интерес к Карелии инвесторов, которые хотят реализовать проекты в экономике, туризме, сельском хозяйстве, а также людей, которые хотят отдохнуть на уникальной карельской природе, пройти реабилитацию, лечение после этого форума станет еще больше.