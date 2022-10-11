Элиссан Шандалович: Медсестры и фармацевты, работающие на селе или в малых городах, бесплатно получат земельные участки под ИЖС

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал, кто имеет право на получение бесплатных участков земли под индивидуальное строительство.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович написал, что медсестры и фармацевты, работающие в сельской местности или малых городах, смогут бесплатно получить земельные участки под ИЖС.

«Соответствующий законопроект рассмотрим во вторник, 8 ноября, на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике», - сообщил спикер парламента.

По его словам, возрастных ограничений у специалистов, которые смогут воспользоваться такой льготой, нет.

Председатель Заксобрания напомнил, что возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС появилась у специалистов в Карелии в 2017 году. За минувшие годы закон неоднократно менялся. В частности, были сняты ограничения по возрасту, расширился перечень специальностей. На сегодня в республике этим правом могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства, пожарные и другие.