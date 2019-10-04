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Новости. Политика
19:59, 04 Октября 2019
фото: ЗС РК

Элиссан Шандалович в Совете Федерации выступил с предложениями от Карелии по проекту федерального бюджета

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.

"Представленный проект бюджета, безусловно, вселяет оптимизм. У бюджета выраженная социальная направленность, предусмотрен существенный рост на сферу здравоохранения в рамках соответствующих нацпроектов. Мне, как врачу по специальности, это представляется особенно верным. А как парламентарий отмечу, что это, безусловно, отвечает и запросам общества", - сказал Элиссан Шандалович.

В ходе выступления председатель Законодательного собрания остановился на вопросах, которые возникли при обсуждении проекта федерального бюджета в регионе.

"В Карелии проводится планомерная работа по оздоровлению финансов и активному взаимодействию с федеральными органами власти. Однако, и мы в этом солидарны с Вами, Валентина Ивановна, вопрос выравнивания бюджетной обеспеченности регионов остается на повестке дня. К примеру, бюджетная обеспеченность Республики Карелия после выравнивания в этом году ниже минимального значения, установленного Правительством Российской Федерации. Для республики это потеря порядка 15 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы бюджет каждого региона в пересчёте на душу населения имел достаточное наполнение", - подчеркнул парламентарий.

Что сказал Шандалович о распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в регионы, читайте здесь.

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Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
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