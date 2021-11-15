Элла Памфилова: Голосование в течение нескольких дней входит в нашу жизнь надолго

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что после выборов внутри избирательной системы идет дискуссия о преимуществах одно-, двух- или трехдневного голосования.

С одной стороны есть четкое понимание того, что избиратели поддерживают идею голосования в течение нескольких дней, с другой стороны — существенно возрастает нагрузка на комиссии, усложняется проблема разведения учебного и избирательного процессов.

«Если мы признаем, что голосование в течение нескольких дней входит в нашу жизнь надолго, значит, мы должны усовершенствовать ряд избирательных процедур. Лично я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к однодневному голосованию», - отметила Памфилова.

Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой ЦИК России в грядущем году, — вывести систему обучения избирательных комиссий, в первую очередь, участковых — на качественно новый уровень, заявила Элла Памфилова: «Из огромного законодательного массива необходимо выделить суть, тот минимум, который необходим члену избирательной комиссии, чтобы во время выборов он четко выполнял свои функции».

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