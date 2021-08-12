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Энергетики Петрозаводска объяснили ситуацию с отключениями света в Соломенном

Новости. Общество
15:53, 16 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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Представители компании «ОРЭС-Петрозаводск» объяснили разбушевавшейся стихией отключения света в Соломенном и пообещали реконструировать линию.

Жители района Соломенное сообщили в прокуратуру и главе Карелии Артуру Парфенчикову о систематическом отключении электроэнергии. Текст обращения опубликован в паблике «ТОС Соломенное». Его авторы заявляют, что в Соломенном регулярно падают столбы и обрываются провода, после чего пропадает свет.

«На протяжении 2021 года сложилась ситуация, когда электроэнергия отключается систематически по причине обрывов проводов, падения столбов, в том числе из-за дождя и ветра, при том, что погодные условия не экстремальные. Указанное происходит, на наш взгляд, из-за отсутствия своевременных мер по обновлению покошенных столбов, проводов, отсутствия мер по санитарной рубке деревьев под проводами. За период с мая 2021 года и по настоящее время произошло до 10 отключений, из них два самых больших в мае — более 24 часов, в августе — более 12 часов», — гласит текст письма.

В коллективном обращении авторы, в частности, просят провести проверку работы «ОРЭС-Петрозаводск», обеспечить район бесперебойной подачей электричества, проверить готовность Соломенного к зиме и так далее.

В  «ОРЭС-Петрозаводск» сообщили «Столице на Онего», что главной причиной отключений электричества в Соломенном являются погодные условия: шквалистый ветер приводил к падению опор линии электропередачи. Также отключения проводились в период плановых ремонтных работ.

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный заявил, что в этом году в Соломенном электричество было отключено пять раз. Одно из этих отключений произошло на участке вышестоящей сетевой организации, пояснил он.

Несмачный заявил, что иногда местные жители выступают против вырубки деревьев рядом с опорами.

«Тут такая есть особенность именно этой линии — она проходит вблизи жилых домов по улице Логмозерская… Мы даже нашли, где касались ветки деревьев проводов воздушной линии, но это оказалось такое дерево — черемуха. Возле дома Логмозерская, 2; возле забора растет. И хозяйка этого дома вышла и просто не дала нам провести эти работы», — сказал техдиректор «ОРЭС-Петрозаводск».

При этом Денис Несмачный сообщил, что АО «ОРЭС-Петрозаводск» приступило к реконструкции линии в Соломенном.

«Реконструкция уже назрела этой воздушной линии. На 2021 год была утверждена инвестиционная программа. С сегодняшнего дня начинаются работы. Но с сегодняшнего дня мы не отключали пока. С завтрашнего дня уже будут отключения. То есть будет полномасштабный ремонт, реконструкция этой воздушной линии. То есть замена опор, замена провода. Сейчас он идет неизолированный, будет изолированный. То есть гораздо проще в этом плане будет. … Отключаться уже линия от того, что ветки будут касаться проводов, не будет», — заявил Денис Несмачный.

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