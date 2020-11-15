Энергетики ведут неотложные ремонты энергообъектов в районах Карелии

АО "Прионежская сетевая компания" продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

Во время проведения работ возможны кратковременные отключения. АО "ПСК" просит отнестись к этому с пониманием и приносит извинения за временные неудобства.

С 16 по 20 ноября временные отключения возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная; поселок Кестеньга: улицы Северная, Железнодорожная, Вокзальная.

- 17 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: здание ДЮШС.

- 17 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Пяозерский: улица Мира (дома 1-4), здание детского сада.

- 18 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Тунгозеро: улица Озерная; поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 20 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: улица Железнодорожная, очистные сооружения.

- 19 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Тунгозеро; поселок Плотина: улицы Школьная, Центральная, Клубная, Лесная, Набережная;

Калевальский национальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро.

- 17 ноября с 15.00 до 16.30. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Каменистая, Студенческая, Родниковая.

- 18 ноября с 15.00 до 16.30. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 24), здание пекарни.

Сортавальский муниципальный район:

- 16 ноября с 9.00 до 15.00. Город Сортавала: улица Пушкина (дом 15).

- 16 ноября с 13.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Маяковского (дом 24).

- 16 и 17 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Никуталхти.

Кемский муниципальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 40-64), Бланки (дома 20-42).

- 17 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А), Энергетиков (дом 21).

- 17 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (дома 7-43); город Кемь: улицы Гидростроителей (дом 24), Ленина (дома 45-91), Некрасова (дома 1-40).

- 17 ноября с 14.00 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 15), улица Каменева (дома 8,10).

- 18 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 18 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Панозеро.

- 19 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Дорожная, Труда; поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

- 20 ноября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Ленина, Некрасова (обе частично).

- 20 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Баб-Губа: улицы Набережная (дома 1-9, 10а, 11а, 14-17), Первомайская (дома 6А.11,14).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Кяппесельга: улица Железнодорожная (дом 2).

Кондопожский муниципальный район:

- 16 ноября с 11.30 до 12.30. Город Кондопога: улица Комсомольская.

- 17 ноября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Советов, Пролетарская, Заводская, Максима Горького, здания библиотеки, музыкальной школы.

- 17 ноября с 10.20 до 11.20. Город Кондопога: улицы Советов, Пролетарская, Максима Горького.

- 17 ноября с 14.20 до 15.20. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная, Октябрьское шоссе.

- 17 ноября с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Советов, Заводская, Гористый переулок.

- 18 ноября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

- 18 ноября с 10.20 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.

- 19 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе, Медвежьегорское шоссе, улица Максима Горького.

- 19 ноября с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: проспект Калинина.

- 19 ноября с 14.30 до 15.30. Город Кондопога: улица Пролетарская.

Прионежский муниципальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка; поселок Ладва: улица Советская (дома 66-103).

- 16 и 17 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Деревянка: улица Посадочная, Советская, Кирпичная, переулки Дорожный, Ручейный.

- 17 и 18 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, переулок Нагорный.

- 19 ноября с 13.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ "Семья"; поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская; село Деревянное: улицы Ветеранов, Совхозная, Пионерская, Онежская (частично), переулок Полевой.

- 20 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (частично), Шевченко; поселок Ладва: улицы Комсомольская, Пролетарская (обе частично), Полевая, переулок Северный.

Муезерский муниципальный район:

- 16 ноября с 9.30 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Речная.

- 16 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы 8-го Марта, Правды.

- 17 ноября с 8.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Молодежная; поселок Муезерский: улица Гагарина.

- 18 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Суккозеро: улицы Гастелло, Подсочная; поселок Муезерский: улица Северная.

- 19 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Волома.

Сегежский муниципальный район:

- 16 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Школьная, Зелёная, Водников Новая, Полевая, Набережная, Лесная, Южная, Железнодорожная.

- 18 ноября с 10.00 до 16.00. СОТы в окрестностях г. Сегежи.

Олонецкий национальный район:

- 16 ноября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А, 13), Луначарского (дом 24-А).

- 17 ноября с 9.30 до 11.30. Поселок Ковера.

- 17 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 18 ноября с 9.30 до 11.30. Деревня Тигвера.

- 18 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Луговая, Садовая, Школьная, переулок Лесной.

- 19 ноября с 8.30 до 11.30. Деревня Черная Речка.

- 19 ноября с 10.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Пушкина, Розы Люксембург, Речная, Карла Маркса (дома 1-50), Свирских Дивизий (дом 1), Урицкого (частично), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12), Октябрьская (частично), Пролетарская (частично), Титова, Будённого (дома 1, 18, 19), Карла Либкнехта (дома 1-82), переулок Карла Либкнехта, Железнодорожная, переулок Железнодорожный, улица Станция Олонец, Майская, Коммунальная, Привокзальная, Луначарского (дома 15, 17, 19), Студитова. Переулки Кирпичный, Больничный, Красногвардейский, Сказочный тупик; деревня Верховье: улицы Новая, Луговая, Олонецкая.

- 19 ноября с 10.00 до 16.00. Город Олонец (частично).

- 19 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Речная Сельга.

- 20 ноября с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Пушкина, Розы Люксембург.

- 20 ноября с 9.30 до 11.30. Поселок Интерпоселок (частично).

- 20 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская, Октябрьская, Комсомольская.