Энергетики задолжали учителю из поселка Карелии 25 тысяч рублей

Энергетики не спешат компенсировать расходы на отопление учителю из поселка на севере Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Боровой Калевальского района и рассказала, что она работает педагогом в школе уже более 35 лет.

"В течение всех этих лет пользовалась льготами предоставленными мне государством: закон об образовании Карелии предусматривал для педагогических работников в сельской местности 100% компенсацию расходов на отопление, свет и так далее, что определенным образом облегчало и без того непростые условия работы в сельской местности, - написала женщина. - Оплату производила своевременно и 100 % компенсацию получала вовремя".

Но, по словам педагога, с 1 сентября 2019 года сменилась энергоснабжающая организация – ею стала компания "КарелКоммунЭнерго", которая проводит перерасчет коммунальной услуги за отопление льготным категориям граждан, выставляет новые квитанции за отопление в 13 районах Карелии, отдельно от других коммунальных услуг.

"И начались проблемы, - пожаловалась сельский учитель. - Уже в течение нескольких месяцев (с 1.09.2019 по 3.02.20) не осуществляется компенсация за коммунальные услуги этой организацией. Дозвониться по телефону невозможно. Три недели назад попросила сына, проживающего в Петрозаводске, заехать к ним и всё выяснить. Заехал, выяснил, обещали в течение трёх дней всё перечислить - и снова тишина, денег нет. А уже набежала не малая сумма (около 25 тысяч). Нас таких, не получающих компенсацию, 5 человек в школе. Кто-то пробовал не платить месяц, сразу начисляют пени".

Журналист "Столицы на Онего" дозвонился до ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", где специалист абонентского отдела сообщила, что обратившейся в редакцию жительнице поселка Боровой компенсация начислена, правда, только за декабрь 2019 и январь 2020, а за остальные месяцы – нет.

"Она почему-то выпала из файла льготников, - сказал специалист абонентского отдела компании "КарелКоммунЭнерго". – Оплата за сентябрь, октябрь и ноябрь будет выплачена педагогу Калевальского района с январской компенсацией".

Деньги за декабрь и январь, по словам специалиста энергосберегающей компании, уже направлены в социальный центр Карелии.

Начальник социального центра в Калевальском районе подтвердила, что на днях деньги на компенсацию расходов за отопление пришли.

"Деньги пришли, но выплаты еще не было, - сказали в социальном центре Калевальского района. – В течение десяти дней все всё получат".