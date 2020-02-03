890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Простым лыжникам Петрозаводска перекрыли подход на спорткомплекс "Курган" (ФОТО) 6
Сегодня 14:32
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 9
Сегодня 15:03
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
Сегодня 06:40
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев 36
Сегодня 07:07

Энергетики задолжали учителю из поселка Карелии 25 тысяч рублей

Новости. Общество
16:31, 03 Февраля 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
Загрузка...

Энергетики не спешат компенсировать расходы на отопление учителю из поселка на севере Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Боровой Калевальского района и рассказала, что она работает педагогом в школе уже более 35 лет.

"В течение всех этих лет пользовалась льготами предоставленными мне государством: закон об образовании Карелии предусматривал для педагогических работников в сельской местности 100% компенсацию расходов на отопление, свет и так далее, что определенным образом облегчало и без того непростые условия работы в сельской местности, - написала женщина. - Оплату производила своевременно и 100 % компенсацию получала вовремя".

Но, по словам педагога, с 1 сентября 2019 года сменилась энергоснабжающая организация – ею стала компания "КарелКоммунЭнерго", которая проводит перерасчет коммунальной услуги за отопление льготным категориям граждан, выставляет новые квитанции за отопление в 13 районах Карелии, отдельно от других коммунальных услуг.

"И начались проблемы, - пожаловалась сельский учитель. - Уже в течение нескольких месяцев (с 1.09.2019 по 3.02.20) не осуществляется компенсация за коммунальные услуги этой организацией. Дозвониться по телефону невозможно. Три недели назад попросила сына, проживающего в Петрозаводске, заехать к ним и всё выяснить. Заехал, выяснил, обещали в течение трёх дней всё перечислить - и снова тишина, денег нет. А уже набежала не малая сумма (около 25 тысяч). Нас таких, не получающих компенсацию, 5 человек в школе. Кто-то пробовал не платить месяц, сразу начисляют пени".

Журналист "Столицы на Онего" дозвонился до ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", где специалист абонентского отдела сообщила, что обратившейся в редакцию жительнице поселка Боровой компенсация начислена, правда, только за декабрь 2019 и январь 2020, а за остальные месяцы – нет.

"Она почему-то выпала из файла льготников, - сказал специалист абонентского отдела компании "КарелКоммунЭнерго". – Оплата за сентябрь, октябрь и ноябрь будет выплачена педагогу Калевальского района с январской компенсацией".

Деньги за декабрь и январь, по словам специалиста энергосберегающей компании, уже направлены в социальный центр Карелии.

Начальник социального центра в Калевальском районе подтвердила, что на днях деньги на компенсацию расходов за отопление пришли.

"Деньги пришли, но выплаты еще не было, - сказали в социальном центре Калевальского района. – В течение десяти дней все всё получат".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-03 18:32:34
Какого хрена дефективные жулики делают в стратегических отраслях России?
кир
2020-02-03 18:14:47
Людям с психологией и нравами 17 века не нужны компьютеры. Баловство, - считают они.
новый
2020-02-03 17:05:09
Бабульке скучно на пенсии. Все на борьбу с Колчаком !
Leopol'd
2020-02-03 17:26:36
новый, так заплати бабульке. И получи с энергетиков.
А ежели ничего не можешь, так "сидите и не...", как гласит мудрый анекдот.
Бездельник
2020-02-03 16:55:25
Какая тягомотина при возврате денег и никто не виноват... Она сама выпала из файла льготников. И в социальном центре почему то ждут какого-то мифического дня выплат, хотя деньги пришли. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
Сегодня 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»