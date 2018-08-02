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Новости. Общество
11:40, 02 Августа 2018

"Энергокомфорт". Карелия" за отказ от бумажных квитанций

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Организация призывает получать квитанции за электричество по электронной почте.

ООО "Энергокомфорт". Карелия" и ООО "КРЦ" напоминают жителям Петрозаводска, что у них есть возможность получать квитанции за электричество в электронном виде. Электронные квитанции придут к вам уже в день формирования счета, что очень удобно. ООО "Энергокомфорт". Карелия" гарантирует конфиденциальность персональных данных. Такую квитанцию вы не потеряете – ее всегда можно найти на электронной почте, а оплату производить легко и удобно.  Более того, отказавшись от бумажного варианта квитанции, вы поможете сохранить природу. ООО "Энергокомфорт". Карелия" идет в ногу со временем.

Заполнить заявление на получение электронной квитанции просто: обратитесь в Центр единого обслуживания по адресу ул. Гоголя, д. 60 или оформите заявление на сайте www.energokomfort-karelia.ru c помощью формы "Обратная связь". Также заявление можно выслать на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, форму заявления вы найдете на сайте компании.

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Комментарии

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кир
2018-08-02 12:28:44
Фигня. Давно уже в онлайне присутствуют. Когда электросчетчики замените, не сговариваясь с мазуриками, которые якобы самостоятельно предлагают оные услуги?
Инженер Брунс
2018-08-02 12:00:10
так базара нет! Только вы тариф уменьшите. А то в тарифе у вас всё заложено, даже ту же квитанцию не бесплатно носят. Вот на сумму стоимости доставки квитанции уменьшите, народ оценит. А то опять за наш же счет миллиарды сэкономят, народ наегорят.
redblack
2018-08-02 11:56:37
Ну и где там форма "Обратная связь"?
rooty
2018-08-02 12:15:00
redblack, О компании -> Контакты. Согласен, ни разу не очевидно.
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