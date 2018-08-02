"Энергокомфорт". Карелия" за отказ от бумажных квитанций

Организация призывает получать квитанции за электричество по электронной почте.

ООО "Энергокомфорт". Карелия" и ООО "КРЦ" напоминают жителям Петрозаводска, что у них есть возможность получать квитанции за электричество в электронном виде. Электронные квитанции придут к вам уже в день формирования счета, что очень удобно. ООО "Энергокомфорт". Карелия" гарантирует конфиденциальность персональных данных. Такую квитанцию вы не потеряете – ее всегда можно найти на электронной почте, а оплату производить легко и удобно. Более того, отказавшись от бумажного варианта квитанции, вы поможете сохранить природу. ООО "Энергокомфорт". Карелия" идет в ногу со временем.

Заполнить заявление на получение электронной квитанции просто: обратитесь в Центр единого обслуживания по адресу ул. Гоголя, д. 60 или оформите заявление на сайте www.energokomfort-karelia.ru c помощью формы "Обратная связь". Также заявление можно выслать на электронный адрес electra@ek.karelia.ru, форму заявления вы найдете на сайте компании.