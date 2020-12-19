Карельские налоговики готовы дать разъяснения об отмене самого популярного налога по "горячей линии"

Налоговые органы Карелии ежедневного проводят "горячие линии" по вопросам, связанным с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - самой популярной системы налогообложения малого и среднего бизнеса.

Вопросы предпринимателей связаны с необходимостью перехода до 31 декабря на другие системы налогообложения.

Как пояснили в ИФНС Петрозаводска, "горячие линии" в столице Карелии проводятся по телефону с 10.00 до 16.00.

"Налоговики предоставят информацию о специальных режимах

налогообложения, помогут разобраться в вопросах заполнения уведомлений о переходе на упрощенную систему налогообложения, заявлений на получение патента при начале

применения патентной системы налогообложения, а также ответят на другие вопросы налогоплательщиков", - сообщили в ИФНС.

В Петрозаводске "горячая линия" работает по телефонам 710-376, 710-145.

Как сообщалось ранее, отмена действия ЕНВД с 1 января 2021 года вызвала негативную реакцию бизнес-объединений Карелии. По их мнению, при переходе на другие системы налогообложения, резко вырастет налоговая нагрузка на бизнес. После этого власти Карелии приняли законопроект о снижение ставок по УСН и льготах по патентной системе налогообложения.